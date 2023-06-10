لماذا جدة أدفأ من الدمام شتاءً؟ وما أسوأ وأفضل وقت لزيارتهما؟ "المسند" يشرح

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله السند؛ الأسباب التي جعلت من جدة في فصل الشتاء أدفأ من الدمام، وجعلت درجة الحرارة فيها في فصل الصيف أقل من الدمام رغم أن كليهما مدينتان ساحليتان.
وبيّن "المسند"؛عبر حسابه على "تويتر"، أن في فصل الشتاء تكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة من جهة، مع عدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها من جهة أخرى، مشيراً إلى أن المقارنة تلك تنسحب بالضرورة على كامل الساحلين الشرقي والغربي على وجه التقريب.
وأضاف: "بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو 4 - 5 درجات، ويتشابهان -تقريباً- في فصلَي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم".
وقال: "في أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وأبريل تكون الدمام أبرد من جدة، وفي مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر تكون جدة أقل حرارة من الدمام، وبصفة عامة درجات الحرارة المتجمعة (التراكمية) لأيام السنة (365 يوماً) في جدة أكثر من الدمام".
وأردف: "أفضل وقت لزيارة جدة -حرارياً- من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر، في حين أفضل وقت لزيارة الدمام -طقسياً- من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وأسوأ شهر في أغسطس".
واختتم يقول: "بصفة عامة الرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام، خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م، بينما في الدمام 7م".