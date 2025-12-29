اتفاقية "الخليج للتدريب" مع بنك التنمية الاجتماعية لتمكين الطلبة

ويهدف "منتج التعليم" الذي طرحه بنك التنمية الاجتماعية إلى تمكين ودعم الطلاب لاستكمال رحلتهم التعليمية، بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال، ويستهدف مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، مع تركيز على تعزيز العدالة في الفرص التعليمية، ورفع جودة المخرجات، وتخفيض المخاطر عبر تمويل الجهات التعليمية مباشرة بدلًا من صرف التمويل للطالب.