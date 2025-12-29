اتفاقية "الخليج للتدريب" مع بنك التنمية الاجتماعية لتمكين الطلبة

وقّعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لاعتماد الشركة كجهة تعليمية ضمن "منتج التعليم" التمويلي، وذلك ضمن أعمال ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (DeveGo)، الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات الأسبوع الماضي بالرياض.
وتتيح الاتفاقية للطلاب الراغبين في الالتحاق بأيٍ من برامج الدبلوم التي تقدمها شركة الخليج للتدريب والتعليم التقدّم بطلب التمويل عبر البنك لسداد رسوم الدراسة، بما يوسّع خيارات المستفيدين، ويربط التمويل بالبرامج المعتمدة التي تقدمها الشركة.
ويهدف "منتج التعليم" الذي طرحه بنك التنمية الاجتماعية إلى تمكين ودعم الطلاب لاستكمال رحلتهم التعليمية، بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال، ويستهدف مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، مع تركيز على تعزيز العدالة في الفرص التعليمية، ورفع جودة المخرجات، وتخفيض المخاطر عبر تمويل الجهات التعليمية مباشرة بدلًا من صرف التمويل للطالب.
ويشمل التعاون بين الطرفين التكامل الرقمي عبر "بوابة التعليم" التي تعمل على توحيد الإجراءات بين الجهات التعليمية والتمويلية والطلاب داخل بيئة رقمية واحدة، بما يسرّع عمليات التحقق والموافقات، ويحسّن تجربة المستفيد.
وسيقوم بنك التنمية الاجتماعية بإضافة "الخليج للتدريب" وبرامجها ضمن المنصة، واستقبال طلبات التمويل ومعالجتها، ثم صرف مبلغ التمويل إما دفعة واحدة أو على دفعات بحسب الفصول والمراحل الدراسية، وفق الضوابط المعتمدة.
وتبدأ رحلة الطالب عبر الدخول إلى بوابة التعليم واختيار شركة الخليج للتدريب ثم اختيار البرنامج المراد التقديم عليه، يلي ذلك مرحلة التحقق الأكاديمي من قبل الشركة، ثم معالجة البنك لطلب التمويل للتحقق من الأهلية والقدرة المالية، وأخيرًا صرف الدفعات وفق الجدول المعتمد.
وجرى الإعلان الرسمي عن الاتفاقية ضمن أجندة ملتقى (DeveGo)، بحضور وتمثيل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية عبدالله بن سعد الرويس، و نائب الرئيس لقطاع الأعمال في شركة الخليج للتدريب خالد عبد الرزاق الدريعان.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة الإقبال على برامج الدبلومات لدى شركة الخليج للتدريب، وتمكين الطلاب من سداد الرسوم من خلال حلول تمويلية ميسّرة، بما يخفف من الأعباء المالية.