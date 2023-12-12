"التأمينات الاجتماعية" و"سدايا" تتفقان على التعاون في "تطوير التقنيات الحديثة"

وقّعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل في مجال البيانات بين الجهتين والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لخدمة عملاء المؤسسة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق، ومدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.
ووقّع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للاستدامة المالية وإدارة المخاطر الدكتور عمرو بن خالد كردي، ومن جانب "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا" المهندس صالح بن سالم مصيباح.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز سُبل التعاون المشترك بين القطاعين في مجال تبادل البيانات وتعزيز التعاون في مجال الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة وتوظيف البيانات وخدمات التكامل والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة عميل مميزة وسهلة، وستتيح المذكرة لعملاء المؤسسة من المتقاعدين وعائلاتهم استعراض بطاقة المتقاعد التعريفية من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي داخل تطبيق "توكلنا خدمات".
وأعرب "كردي" عن شكره للمسؤولين بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتعاونهم البناء والإيجابي الذي أثمر توقيع هذه المذكرة، مبينًا أن المؤسسة حرصت على توقيع هذه المذكرة للاستفادة من منصة "توكلنا خدمات" وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أتاحتها الهيئة وتوظيفها بما يعزز التجربة الرقمية ويقدم القيمة المضافة لعملاء المؤسسة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الوصول والاستفادة من خدمات المؤسسة الرقمية وكذلك من مزايا برنامج "تقدير"، إحدى مبادرات التأمينات الاجتماعية الوطنية الموجهة لخدمة المتقاعدين وعائلاتهم عبر شراكات استراتيجية ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.
من جهته، أشاد "مصيباح" بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينهم، ضمن رؤية المملكة 2030، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في إطار تمكين شركاء "توكلنا" وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها الأفراد والجهات مع رفع نسبة رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.
ويُعد تطبيق "توكلنا" خدمات الذي أطلقت "سدايا" هويته الجديدة مؤخرًا في أكتوبر الماضي مُنجزًا وطنيًا للجميع تقدمه "سدايا" في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تولي "سدايا" عبر منظومة "توكلنا" أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية وتتم التعاملات فيها رقميًا بكل يُسر وسهولة.
يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تُعد رائدة في التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات المقدمة للعملاء التي أثمرت حصول المؤسسة على نتائج متقدمة وفقاً لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023م الصادر مؤخراً من هيئة الحكومة الرقمية، حيث حصلت المؤسسة على المرتبة الأولى في مؤشر التقنيات والأدوات، كما حصلت على المرتبة الثالثة في المؤشر العام وفي مؤشري تجربة المستخدم والتعامل مع الشكاوى، ليضاف هذا الإنجاز لمسيرة الإنجازات التي حققتها التأمينات الاجتماعية التي انعكست على تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لعملاء المؤسسة.