"التأمينات الاجتماعية" و"سدايا" تتفقان على التعاون في "تطوير التقنيات الحديثة"

من جهته، أشاد "مصيباح" بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينهم، ضمن رؤية المملكة 2030، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في إطار تمكين شركاء "توكلنا" وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها الأفراد والجهات مع رفع نسبة رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.