جراحة عاجلة بعفيف العام تنقذ خمسينية من فتق مختنق ضخم بالسرة

تمكّن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى عفيف العام؛ أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثالث، من إجراء عملية جراحية ناجحة لعلاج فتق مختنق ضخم بمنطقة السرة لمريضة تبلغ من العمر 54 عاماً.
وكانت المريضة قد وصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ تعاني آلاماً شديدة ومتكرّرة في البطن بجانب السرة، إضافة إلى إمساك دام لمدة ثلاثة أيام، مع شعور مستمر بالإرهاق، ووجود تاريخ مرضي للسمنة المفرطة بوزن 120 كيلوجراماً.
وأوضح المستشفى، أن الفحوصات اللازمة أكّدت تشخيص الحالة؛ ما استدعى إجراء تدخل جراحي عاجل لإصلاح الفتق واستكشاف الأمعاء قبل دخول المريضة في مراحل متقدمة تعرّضها لمخاطر أكبر، وخلال العملية، تمكّن الأطباء من إصلاح الفتق دون تسجيل أيّ مضاعفاتٍ تُذكر.
وتمّ إدخال المريضة إلى العناية المركزة عقب العملية لاستكمال خطة العلاج، حيث أظهرت تحسناً ملحوظاً، وغادرت المستشفى بعد تماثلها التام للشفاء.