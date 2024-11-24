جراحة عاجلة بعفيف العام تنقذ خمسينية من فتق مختنق ضخم بالسرة

وكانت المريضة قد وصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ تعاني آلاماً شديدة ومتكرّرة في البطن بجانب السرة، إضافة إلى إمساك دام لمدة ثلاثة أيام، مع شعور مستمر بالإرهاق، ووجود تاريخ مرضي للسمنة المفرطة بوزن 120 كيلوجراماً.