"دكة الحلواني" و"مزرعة أبو حجارة".. "الدارة" تردُّ على المقطع المتداول حول توحيد المملكة: "مغالطات تاريخية"

- استناداً إلى الأحداث الموثّقة والمؤكّدة التي نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية في عددها 406 في 23 سبتمبر 1932م، فإنه بناءً على رؤية الملك عبدالعزيز التجديدية ولمقترحٍ رُفع له بشأن تغيير اسم المملكة، فقد أمر بتشكيل لجنة يرأسها فؤاد حمزة؛ وكيل وزارة الخارجية وأعضائها من رجال الحكومة، فاجتمعت في منزل عبدالله الفضل؛ في الطائف بناءً على صفته الوظيفية، حيث كان يشغل منصب النائب الأول لمجلس الشورى، وتمّ تبادل وجهات النظر في الفكرة والخروج بمقترح تغيير تسمية المملكة إلى المملكة العربية السعودية بدلاً من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها؛ حيث وجّه الملك عبدالعزيز؛ بعرض الفكرة على المواطنين والاستئناس برأيهم، فتم إرسال برقيات لجميع مناطق المملكة، فانهالت البرقيات عائدة بتأييد الفكرة، ليوجّه الملك عبدالعزيز؛ بإعداد الأمر الملكي الشهير رقم 2716 الذي أعلن في العدد ذاته عن اختيار يوم 23 سبتمبر؛ ليكون اليوم الذي أعلن فيه توحيد المملكة العربية السعودية، كما تمّت إقامة حفل كبير في دار الحكومة في مكة المكرّمة، حضره نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-.