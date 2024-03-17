"الدفاع المدني" يستعرض خدماته المقدمة لضيوف الرحمن بمعرض "الداخلية" بمكة المكرمة

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن معرض وزارة الداخلية التوعوي، للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك في مجمع مكة مول بالعاصمة المقدسة خلال الفترة (5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024) حتى (9 رمضان 1445هـ الموافق 19 مارس 2024م).