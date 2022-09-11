محليات

بمساحة تتجاوز 21 مليون م2.. "أمانة الرياض" تعتمد مخططات لتوفير 23.5 ألف وحدة سكنية

قالت: ما بين فلل وعمائر خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية أغسطس الماضي
أمانة منطقة الرياض

أمانة منطقة الرياض

سبق
سبق

كشفت أمانة الرياض عن اعتمادها مخططات بمساحة إجمالية تتجاوز 21 مليون متر مربع لتوفير 23.5 ألف وحدة سكنية، ما بين فلل وعمائر خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية أغسطس الماضي.

وبينت أن المخططات المعتمدة بلغت 23 مخططاً بمساحة تبلغ نحو 22 مليون متر مربع، إلى جانب 22.7 ألف وحدة فلل سكنية، و867 وحدة عمائر سكنية.

وأضافت، أن هذه الاعتمادات أسهمت في تحقيق تنمية عمرانية شاملة في المدينة، وزيادة أعداد الوحدات السكنية المعروضة، وتمكين القطاع العقاري من النمو والتوسع، والتماشي مع الخطط الوطنية للإسكان ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

أمانة الرياض
وحدات سكنية

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