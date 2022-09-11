بمساحة تتجاوز 21 مليون م2.. "أمانة الرياض" تعتمد مخططات لتوفير 23.5 ألف وحدة سكنية

وأضافت، أن هذه الاعتمادات أسهمت في تحقيق تنمية عمرانية شاملة في المدينة، وزيادة أعداد الوحدات السكنية المعروضة، وتمكين القطاع العقاري من النمو والتوسع، والتماشي مع الخطط الوطنية للإسكان ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.