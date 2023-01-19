"الجبير" يبحث مع رئيس جمهورية كولومبيا آفاق التعاون المشترك بين البلدين

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".