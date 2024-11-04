تركي آل الشيخ يدشّن استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض

حيث تعد "استديوهات الحصن بيج تايم" التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ 120 يوماً، واحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط. وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7مباني استديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.