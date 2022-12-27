"الرياض الخضراء" يبدأ بتشجير الأحياء السكنية انطلاقاً من حي "العزيزية"

يُذكر أن برنامج "الرياض الخضراء" يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء (زراعة 10 مليارات شجرة على مستوى المملكة)، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة 7,5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هو عليه الآن، ويهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية.