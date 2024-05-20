استقبال حافل في مطار القيصومة للطالب "تركي العنزي" الحاصل على فضية العالم بمعرض آيتكس

وأضاف: "فخور جدًّا كوني خريجًا، وكوني حصلت على هذا الدعم اللامحدود، وأني مثلت المملكة العربية السعودية خارجيًّا، ومثلت أبناء المنطقة الشرقية. وأود أن أهدي هذه الميدالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأتمنى له الشفاء العاجل، ولولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".