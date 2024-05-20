استقبال حافل في مطار القيصومة للطالب "تركي العنزي" الحاصل على فضية العالم بمعرض آيتكس

شهد مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن استقبالاً حافلاً للطالب تركي بن عبدالله العنزي، الحاصل على الميدالية الفضية في منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتفصيلاً، قال البطل "تركي العنزي" في مقطع فيديو، تلقته "سبق" من مركز الاتصال المؤسسي بجامعة حفر الباطن: "أنا تركي بن عبدالله العنزي، ابن هذا الوطن العظيم. واللهم لك الحمد؛ حصلت على الميدالية الفضية في معرض آيتكس الدولي للابتكار والاختراعات والتكنولوجيا، عن ابتكار لتنبيه الممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة".
وأضاف: "فخور جدًّا كوني خريجًا، وكوني حصلت على هذا الدعم اللامحدود، وأني مثلت المملكة العربية السعودية خارجيًّا، ومثلت أبناء المنطقة الشرقية. وأود أن أهدي هذه الميدالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأتمنى له الشفاء العاجل، ولولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
وتابع: "وبكل فخر واعتزاز أعلن تسمية هذا الابتكار بـ (MBS system for health care) تيمنًا بالملهم الأمير محمد بن سلمان، كما أهدي هذا الابتكار إلى جميع أبناء الشعب السعودي العظيم".
واختتم: "أتقدم بالشكر إلى جامعة حفر الباطن ممثلة برئيس الجامعة، وأفراد الجامعة، على دعمهم اللامحدود، ومتابعتهم سير المسابقة، وتقديم الدعم الكامل لي".
من جانبه، قال والده "عبدالله العنزي": "شعوري اليوم شعور أي أب يشاهد ابنه متفوقًا، واستطاع أن يرفع اسم المملكة العربية السعودية، ويرفع هذا العَلَم فوق الأعلام كلها".
وأضاف: "أستطيع أن أقول كلمة واحدة لسمو سيدي ولي العهد: هذه ثمرة من ثمرات رؤيتك 2030، هذه الرؤية اليوم بداية، وهذه الرؤية السعودية هي الرؤية العظمى التي تهتم بالإنسان قبل أن تهتم بأي شيء آخر".
وتابع: "شكرًا جامعة حفر الباطن؛ تلقيتم هذه الموهبة، وعملتم عليها، ورفعتم اسم السعودية بدعمكم لهذا الشاب الذي يطمح -مثله مثل أي شاب سعودي- إلى أن يرفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا".
وقال المشرف على الاتصال المؤسسي بجامعة حفر الباطن، الدكتور ناصر المجماج، إنهم فخورون جدًّا في الجامعة بالطالب تركي، كما هو الفخر لأسرته، والمجتمع، والوطن بأسره.
وأكد "المجماج" أن المملكة العربية السعودية -ولله الحمد والفضل- تعيش قفزات نوعية على المستويات كافة في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، وفق رؤية السعودية 2030.