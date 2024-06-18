"الحقيل": نجاح موسم الحج ترجمة لما تبذله القيادة من اهتمام بخدمة ضيوف الرحمن
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج 1445هـ.
وأكد أن ما تحقق من نجاحات على جميع الأصعدة ومن كل القطاعات العاملة بموسم الحج، يُعد ترجمة لما تبذله القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات وتسخير جميع الطاقات والجهود لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وثمّن الدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع القطاعات، بهدف تمكينها من تنفيذ مهامها وفق خطط حج هذا العام، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم، وأن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.