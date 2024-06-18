"الحقيل": نجاح موسم الحج ترجمة لما تبذله القيادة من اهتمام بخدمة ضيوف الرحمن

وثمّن الدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع القطاعات، بهدف تمكينها من تنفيذ مهامها وفق خطط حج هذا العام، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم، وأن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.