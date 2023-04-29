"جوازات جدة" تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

وعملت "الجوازات" بالتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان، على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.