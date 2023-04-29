محليات

"جوازات جدة" تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

مع معالجة أوضاع غير حاملي التأشيرات أو الجوازات بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم
"جوازات جدة" تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان
واس
واس

واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

وعملت "الجوازات" بالتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان، على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.

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إجلاء العالقين في السودان

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