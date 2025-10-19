هل قرار تثبيت الإيجارات يشمل أسواق النفع العام في الرياض؟

وكانت «سبق» قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا تناول معاناة عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بالعزيزية جنوب الرياض بعد تلقي بعضهم خطابات تفيد بزيادة الإيجارات بنسبة 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيه من ولي العهد بحفظه الله بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء السكنية أو التجارية.