هل قرار تثبيت الإيجارات يشمل أسواق النفع العام في الرياض؟

أكدت صفحة خدمة الشركاء بهيئة العقار بأنه يتم تثبيت آخر قيمة إيجارية مسجلة كحد أعلى للإيجار، مع إتاحة رفع أو خفض القيمة في جميع مدن المملكة باستثناء الرياض التي يُتاح فيها خفض القيمة فقط، وذلك بموافقة المستأجر موضحة بان القرار يشمل العقود الجديدة والمجددة.
جاء ذلك في رد الصفحة على استفسار حول هل اسواق النفع العام بالرياض يشملها التوجيه بتثبيت الايجارات؟ مايؤكد بحسب الرد شمولها كونها تندرج ضمن المحال التجارية ومنها حظائر الاغنام والتي تستخدم كمحال للبيع المواشي على المستهلكين مثل باقي المحال التجارية الاخرى .
وكانت «سبق» قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا تناول معاناة عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بالعزيزية جنوب الرياض بعد تلقي بعضهم خطابات تفيد بزيادة الإيجارات بنسبة 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيه من ولي العهد بحفظه الله بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء السكنية أو التجارية.
وأوضحت مصادر لـ«سبق» وجود توجه لحل المشكلة بتثبيت الإيجارات مما سينعكس إيجابًا على الأسعار في السوق، في سياق جهود تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.