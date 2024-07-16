"تنمية البحث" تدعو رواد الأعمال للتسجيل في تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة

ويأتي تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة منسجمًا مع جهود الهيئة الهادفة إلى زيادة مساهمة جميع القطاعات في تنمية وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة المثلى من الإمكانات البحثية والابتكارية المتاحة في المملكة، وتعظيم أثرها في سياق الأولويات الوطنيّة للقطاع، المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل.