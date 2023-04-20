استمرار تأثير الحالة الماطرة الربيعية على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة

تشير آخر نواتج المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى توقعات باستمرار تأثر المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، بتأثيرات الحالة الجوية الماطرة الربيعية، والناتجة عن عبور موجة علوية ضحلة أجواء المملكة؛ لكن يتزامن ذلك مع استجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر وتدفق كميات من البخار الماء الاستوائي من الجنوب.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد ظهر ومساء الخميس على أجزاء مختلفة من مرتفعات: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة) بما فيها العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من منطقة المدينة المنورة. ومن المحتمل أن تشمل طيبة الطيبة، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البرد الكثيف أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.
كما تمتد السحب الركامية الممطرة لأجزاء متفرقة من جنوب شرق تبوك والجوف وحائل وبعض محافظات الحدود الشمالية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض إداريًّا بما فيها وادي الدواسر، ولا يُستبعد أن تتكاثر بعض السحب المحدودة على أجزاء من القصيم، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها.
وتشير مخرجات التنبؤات الحاسوبية إلى توقعات باستمرار تأثر مناطق عدة من المملكة يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل 2023 باضطرابات جوية تترافق بفرص هطول أمطار رعدية، وتتركز هذه الأمطار -بمشيئة الله- على المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة الرياض إداريًّا.
كما تمتد السحب الركامية الممطرة -لكن بشكل متفرق وعشوائي- لأجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.