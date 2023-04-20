استمرار تأثير الحالة الماطرة الربيعية على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد ظهر ومساء الخميس على أجزاء مختلفة من مرتفعات: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة) بما فيها العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من منطقة المدينة المنورة. ومن المحتمل أن تشمل طيبة الطيبة، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البرد الكثيف أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.