أمير جازان يزفّ غداً 200 شاب وفتاة في حفل الزواج الجماعي الـ 16

وأفاد رئيس لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة الشيخ موسى خمج، بأن المستفيدين من المشروع تلقوا دورات تدريبية في تحقيق الحياة الزوجية السعيدة، معرباً بهذه المناسبة عن شكره لأمير المنطقة، ونائبه، على ما يلقاه العمل الخيري والاجتماعي من تشجيعٍ ودعمٍ، وحرص سموهما على كل ما يعود بالنفع والفائدة على شباب وفتيات المنطقة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم.