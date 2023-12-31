حدث تجربة قيادة JAECOO في الرياض يكشف عن تكنولوجيا وأداء طراز J7 غير المسبوق

فعلى الأرض الجبلية والتربة الرملية الشاسعة، قاد الإعلام السعودي سيارة J7 في رحلة على الطرق الوعرة، لقد قادوا بحرية في التضاريس المعقدة، سواء كان ذلك منعطفًا شديد الانحدار على شكل حرف U، أو طريقًا متعرجًا على شكل حرف S، أو سنامًا شاهقًا، وفي كل مرة يعبرون فيها، كانت مصحوبة برمال وحجارة متطايرة، مما يمثل مشهدًا فريدًا من المشاهد المثيرة على الطرق الوعرة، ولا شك أن هذه التجربة هي التفسير النهائي لروح القيادة على الطرق الوعرة والمغامرة.