حدث تجربة قيادة JAECOO في الرياض يكشف عن تكنولوجيا وأداء طراز J7 غير المسبوق

إن حدث اختبار القيادة الإعلامي لسيارة الدفع الرباعي J7 الحضرية الجديدة للطرق الوعرة من JAECOO الذي عُقِد منتصف الشهر الحالي بشكل رائع في منتجع خاص في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تحت عنوان "المغامرة والتجربة"، لم يكن يمثل الأداء الممتاز لسيارة J7 على الطرق الوعرة وتجربة القيادة فحسب، ولكنه كان بمثابة دعوة للمغامرة لكل ضيف حاضر، ومن خلال اختبار القيادة، تمكن الإعلاميون شخصيًا من تجربة التحكم الممتاز والثبات والقوة في طراز J7، والانغماس في مغامرة مثيرة.
فعلى الأرض الجبلية والتربة الرملية الشاسعة، قاد الإعلام السعودي سيارة J7 في رحلة على الطرق الوعرة، لقد قادوا بحرية في التضاريس المعقدة، سواء كان ذلك منعطفًا شديد الانحدار على شكل حرف U، أو طريقًا متعرجًا على شكل حرف S، أو سنامًا شاهقًا، وفي كل مرة يعبرون فيها، كانت مصحوبة برمال وحجارة متطايرة، مما يمثل مشهدًا فريدًا من المشاهد المثيرة على الطرق الوعرة، ولا شك أن هذه التجربة هي التفسير النهائي لروح القيادة على الطرق الوعرة والمغامرة.
باعتبارها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، تلتزم JAECOO بمفهوم العلامة التجارية "المشتق من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية"، وتتحمل مهمة الاستكشاف الشجاع وعدم الاستسلام أبدًا. كممثل للطرق الوعرة الحضرية الجديدة الحالية، تستلهم J7 "الطرق الوعرة + الذكاء" باعتبارها جوهر التصنيع الخاص بها لإنشاء منتج للطرق الوعرة يجمع بين جميع السيناريوهات والكفاءة العالية والأداء القوي، لا عجب، فإن توريد خاصية الدفع الرباعي المستمر هي من ذات المصدر لأفضل مصنع للدفع الرباعي في العالم لطراز إيڨوك من رينج روفر.
على وجه التحديد، تم تجهيز J7 بالتكنولوجيا المبتكرة التي طورتها العلامة التجارية JAECOO بشكل مستقل - نظام ARDIS الذكي لجميع الطرق، يفسر هذا النظام بشكل مثالي مفهوم العلامة التجارية JAECOO المتمثل في "من الكلاسيكية إلى ما وراء من الكلاسيكية"، مما يمنح J7 القدرة على السير في سبعة سيناريوهات قيادة رئيسية مثل الرمال والطين والطرق الوعرة، مما يضمن إمكانية المستخدمين لتجربة أفضل في أي سيناريو سفر. على مستوى نظام الطاقة، يمكن للمحرك 1.6 TGDI أن يولد طاقة قصوى تبلغ 145 كيلووات، وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ويتوافق مع علبة تروس رطبة مزدوجة القابض ذات 7 سرعات، المصنفة كأفضل عشر ناقل حركة عالميًا وهي ذاتها المتوفرة في سيارات مرسيدس وبي ام دبليو، مما يعزز من شعور راحة القيادة والنعومة ومزيد من التحسين.
وفي الوقت نفسه، أصبح الشعور الكامل بالأمان لسيارة J7 أيضًا موضوعًا ساخنًا في موقع اختبار القيادة. تستخدم J7 كبسولة فضائية متكاملة ممتصة للطاقة من نوع القفص. وتتجاوز نسبة الفولاذ عالي القوة في السيارة بأكملها 80%، وتبلغ الصلابة الالتوائية للمركبة بأكملها 23000 نيوتن متر/ درجة، جنبًا إلى جنب مع عوارض فولاذية مزدوجة كبيرة الحجم مقاومة للصدمات، تبعًا لمعيار الخمس نجوم العالمي، ونظام حماية السلامة. إن ضمان السلامة الذي يتجاوز الكلاسيكيات لا يُسمح فقط لوسائل الإعلام الموجودة في الموقع بتجربة الإثارة المطلقة للطرق الوعرة في ظروف الطرق المختلفة بثقة وأمان، ولكنه يفسر أيضًا بشكل واضح دلالة العلامة التجارية المتمثلة في "نشأة من الكلاسيكيات"
ليس هذا فحسب، فقد تم تجهيز J7 أيضًا بأربع تقنيات رئيسية في قمرة القيادة الذكية مثل شريحة Qualcomm Snapdragon 8155 وW-HUD وشاشة سماوية مقاس 14.8 بوصة، وهيكل شفاف بزاوية 540 درجة، مما يوفر لوسائط اختبار القيادة تكوينات ذكية وعالية الاستشعار، تُظهر JAECOO بشكل مثالي تجربة قيادة ذكية "أعلى من الكلاسيكيات".
في الواقع، فإن مفهوم العلامة التجارية JAECOO "المشتق من الكلاسيكية إلى ما وراء من الكلاسيكية" يتوافق أيضًا بشكل كبير مع الجو الحضري القديم والعميق والحديث والحالم للرياض. بعد اختبار القيادة، تلقت J7 إشادة كبيرة من الضيوف الحاضرين لأدائها الممتاز على الطرق الوعرة، وإنتاج الطاقة المتزايد، وأداء التحكم الممتاز، حيث قالت بعض وسائل الإعلام: "هذه تجربة رائعة للغاية. سيارة J7 قوية حقًا، والسرعة الأرضية سريعة جدًا، وأداء المكابح ممتاز في الوقت المناسب، لقد أعطت خيالًا وتوقعات غير محدودة للأنشطة عبر البلاد".
في المستقبل، ستحافظ JAECOO الالتزام بالبحث والتطوير المبتكر، وتحسين قدرات المنتج، وتقديم المزيد من المنتجات الحضرية عالية الجودة للطرق الوعرة للمستخدمين السعوديين. #jaecoo_ksa