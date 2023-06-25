"قطار المشاعر المقدّسة" يعلن الحركة التردّدية طيلة موسم الحج

أعلن #قطار_المشاعر_المقدّسة الحركة التردّدية طيلة موسم الحج، وفق (5) حركات يتم تغييرها يومياً لتتوافق مع حركة ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم مناسكهم #بسلام_آمنين.
ويمتاز قطار المشاعر بأسلوب حركة خاص وفريد من نوعه بين محطات متعدّدة مجهّزة لاستيعاب حركة الحجاج.
ويصل استيعاب المحطة إلى 15 ألف شخص، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الانتظار 3 آلاف شخص، كذلك الطاقة الاستيعابية لمنطقتَي الدخول والخروج والمنحدرات الشمالية والجنوبية.
وتستخدم الساحات السفلية كمناطق انتظار إضافية بطاقة استيعابية تصل إلى 9 آلاف شخص.
ويتم تنظيم حركة القطار يومياً بين المحطات وفق مناسك الحج في المشاعر المقدّسة بين مِنى ومزدلفة وعرفات بشكل تكاملي وكذلك خلال أيام التشريق.
ولهذا يعد قطار المشاعر المقدّسة هو القطار التردّدي الوحيد في العالم الذي يتم تصميم حركته بين المحطات يومياً وفقا للنُسك.