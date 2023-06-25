"قطار المشاعر المقدّسة" يعلن الحركة التردّدية طيلة موسم الحج

#قطار_المشاعر_المقدسة قطار ترددي كهربائي تم تصميمه لخدمة ضيوف الرحمن من خلال حركات مميزة يتم تغييرها يوميًا لتتوافق مع حركة حجاج بيت الله الحرام أثناء تأديتهم لمناسكهم #بسلام_آمنين #خدمتكم_شرف 🕋 pic.twitter.com/gP2KxhnKsP