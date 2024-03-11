"دهانات الجزيرة" تشارك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في مجال الدهانات بمؤتمر "ليب 2024"

واستعرضت "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها في "ليب 2024" المُميزات التي تقدمها كأول شركة على مستوى العالم تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في مجال الدهانات، سعياً منها لتسهيل حياة العملاء باعتبارها قيمة أساسية ترتكز عليها وتحفزّها دائماً نحو تقديم خدمات وتقنيات مبتكرة، تسهم في توفير منازل تعبّر عن هوية أصحابها وتعزز من جودة حياتهم، وبالتالي تضمنت التقنيات التي استعرضتها تقنية الواقع الافتراضي، آخذةً عملائها في رحلة إلى منزلهم الافتراضي وتلوينه حسب رغبتهم وذائقتهم، وتقنية الواقع المعزز، التي تسهّل تجربة عملائها في اختيار ألوان دِهان تناسب مساحاتهم، وصولًا إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تقدّم حلولاً لمعالجة مشاكل الجدران بكل سهولة ودون تكبّد أي عناء أو جهد بمجرد استخدام تطبيق دهانات الجزيرة.