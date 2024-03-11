"دهانات الجزيرة" تشارك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في مجال الدهانات بمؤتمر "ليب 2024"
شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كراعٍ بلاتيني في المؤتمر التقني "ليب" بنسخته الثالثة للعام 2024، الذي أقيم لمدة أربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بحي ملهم في مدينة الرياض، بهدف عرض أحدث تقنياتها المبتكرة في عالم الدهانات والحلول الإنشائية وتعزيز حضورها ومكانتها في السوق.
واستعرضت "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها في "ليب 2024" المُميزات التي تقدمها كأول شركة على مستوى العالم تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في مجال الدهانات، سعياً منها لتسهيل حياة العملاء باعتبارها قيمة أساسية ترتكز عليها وتحفزّها دائماً نحو تقديم خدمات وتقنيات مبتكرة، تسهم في توفير منازل تعبّر عن هوية أصحابها وتعزز من جودة حياتهم، وبالتالي تضمنت التقنيات التي استعرضتها تقنية الواقع الافتراضي، آخذةً عملائها في رحلة إلى منزلهم الافتراضي وتلوينه حسب رغبتهم وذائقتهم، وتقنية الواقع المعزز، التي تسهّل تجربة عملائها في اختيار ألوان دِهان تناسب مساحاتهم، وصولًا إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تقدّم حلولاً لمعالجة مشاكل الجدران بكل سهولة ودون تكبّد أي عناء أو جهد بمجرد استخدام تطبيق دهانات الجزيرة.
كما تميّز جناح "دهانات الجزيرة" بألوانه الملفتة ومظهره ذي الطابع المستقبلي، مما أكسبها جاذبية واهتماماً إضافياً من قبل الزوار، وتفاعلوا بشكل كبير مع التقنيات المبتكرة المقدمة، حيث تمكنوا من تجربة هذه التقنيات واستشعروا فوائدها بأنفسهم، مما وفر فرصة قيّمة للزوار للتعرف على أحدث التقنيات في صناعة الدهانات والتأثير الإيجابي الذي تحققه في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.