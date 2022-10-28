"الاستثمار" توقيع 11 اتفاقية استثمارية مع شركات عالمية في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار السادس"

وخلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، شاركت الوزارة في عددٍ من الجلسات الحوارية على مدى الأيام الثلاثة من قبل ممثلين الوزارة، حيث ناقشت المشرف العام لقطاع التقنية الحيوية والدواء الدكتورة سارة الثاري، مع المتحدثين، أحدث تطورات التقنية الحيوية التي تغذي مجال الابتكار في كل من الطب الوقائي والطب الدقيق وذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان "هل يمكن للتطورات الطبية والتقنية أن تسهم في شفاء الأمراض حول العالم؟".