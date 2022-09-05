رئيس غرفة الشرقية: "ذا لاين" تمثل نموذجًا للحياة المستدامة في العالم

وأكد "الرزيزاء" أن مشروع "ذا لاين" يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030م، بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال توفير الآلاف من الفرص الوظيفية، والمساهمة بإضافة المليارات إلى الناتج المحلي الإجمالي، كونها مدينة جاذبة على كل المستويات، تلبي رغبة الباحثين عن الهدوء، لا سيما في هذا الوقت الذي غلبت فيه حركة التمدن على الطبيعة، موضحًا أنها مدينة طبيعية صحية مبتكرة تستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة.