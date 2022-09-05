رئيس غرفة الشرقية: "ذا لاين" تمثل نموذجًا للحياة المستدامة في العالم

أشاد رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، اليوم الاثنين، بمعرض "نيوم" لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"، الذي افتتحه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وانطلق المعرض أمس الأحد، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، في معارض شركة الظهران الدولية "الظهران إكسبو".
وقال رئيس غرفة الشرقية: "إن المعرض بمثابة تجربة فريدة تتيح الفرصة للجميع من مختلف الفئات، بالاطلاع عن قرب على تفاصيل التصاميم المعمارية والهندسة لمدينة المستقبل "ذا لاين".
ودعا قطاع الأعمال إلى زيارة المعرض والتعرف على تصاميم هذه المدينة وفكرتها الفريدة من نوعها، التي توضحها وتشرحها تفصيليًا شاشات العرض المتوفرة بالمعرض.
وأوضح "الرزيزاء" أن التصاميم المعروضة تُعطي انطباعًا بأنها مدينة تستحضر المستقبل البعيد في الوقت الحاضر، فهي نقلة عالمية لم يرَ العالم مثلها حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه المدينة بتصاميمها المعمارية والهندسية الابتكارية تتحدى المدن التقليدية المسطحة والأفقية وتخلق نموذجًا للحفاظ على الطبيعة وتعزيز قابلية العيش، ومعالجة التحديات التي تواجه البشرية في الحياة الحضرية اليوم.
وقال: إن مشروع "ذا لاين" يمثل نموذجًا للحياة المستدامة ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى العالم بأكمله.
وأكد أن المملكة اليوم تُصنف من أوائل الدول التي تَسلك طريق التقنيات الحديثة في قطاعها العقاري، بتوفيرها المدن التي تعتمد الذكاء الاصطناعي سبيلاً لها.
وأضاف: رغم خلوها من الشوارع والسيارات؛ سيتمكن قاطنو المدينة من الوصول إلى مقاصدهم واحتياجاتهم في غضون خمس دقائق، بفضل بنية المشروع التحتية والتصميم الفريد لكل التفاصيل.
وأكد "الرزيزاء" أن مشروع "ذا لاين" يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030م، بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال توفير الآلاف من الفرص الوظيفية، والمساهمة بإضافة المليارات إلى الناتج المحلي الإجمالي، كونها مدينة جاذبة على كل المستويات، تلبي رغبة الباحثين عن الهدوء، لا سيما في هذا الوقت الذي غلبت فيه حركة التمدن على الطبيعة، موضحًا أنها مدينة طبيعية صحية مبتكرة تستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة.