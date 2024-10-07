تقنية الأشعة التداخلية تُنقذ حياة شابة من ورم خطير بالكلية في مجمع الملك فيصل الطبي

أنقذ فريق طبي متخصص في وحدة الأشعة التداخلية بمجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي، حياة شابة تبلغ من العمر عشرين عامًا كانت تواجه خطرًا محدقًا؛ بسبب ورم شحمي وعائي عظمي كبير في الكلية اليسرى، كشفه التشخيص الدقيق عبر الأشعة المقطعية؛ حيث كان الورم يهدد بنزيف حاد قد يعرّض حياتها للخطر.