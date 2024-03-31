"العقار" تدعو ملاك العقارات في خمسة أحياء بمدينة الرياض لتسجيلها في " السجل العقاري"

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، بدء التسجيل لخمسة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وهي: حي الهدا، وجزء من حي سدرة، وجزء من حي الشعلة، وجزء من حي الفرسان، وحي النخبة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى نهاية تاريخ 4 من شهر يوليو 2024م، الموافق 28 من ذي الحجة 1445هـ.