محليات

كم منشأة خاصة خرجت للنور في 90 يومًا بالشمالية؟ تقرير يوضح بالأرقام

أعداد المنشآت في القطاع الخاص خلال الربع الأول لعام 2023م بلغت 11036
كم منشأة خاصة خرجت للنور في 90 يومًا بالشمالية؟ تقرير يوضح بالأرقام

شهدت أعداد المنشآت في القطاع الخاص بمنطقة الحدود الشمالية، نموًّا خلال الربع الأول من العام 2024م، لتصل إلى 432 منشأة جديدة.

وأشار تقرير صادر من الغرفة التجارية بمدينة عرعر إلى نمو أعداد منشآت القطاع الخاص بالمنطقة من نحو 11 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2023م، إلى نحو 11.8 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2024م بمعدل نمو نحو 7.2%.

ولفت التقرير إلى أن أعداد المنشآت بالقطاع الخاص خلال الربع الأول لعام 2023م، قد بلغت 11036 منشأة، وفي الربع الثاني لنفس العام 11080 منشأة، والربع الثالث (11222) منشأة، والربع الرابع (11435) منشأةً؛ فيما وصلت في الربع الأول لعام 2024م إلى 11830 منشأة.

الحدود الشمالية
القطاع الخاص
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org