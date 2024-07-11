كم منشأة خاصة خرجت للنور في 90 يومًا بالشمالية؟ تقرير يوضح بالأرقام

وأشار تقرير صادر من الغرفة التجارية بمدينة عرعر إلى نمو أعداد منشآت القطاع الخاص بالمنطقة من نحو 11 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2023م، إلى نحو 11.8 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2024م بمعدل نمو نحو 7.2%.