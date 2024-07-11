كم منشأة خاصة خرجت للنور في 90 يومًا بالشمالية؟ تقرير يوضح بالأرقام

شهدت أعداد المنشآت في القطاع الخاص بمنطقة الحدود الشمالية، نموًّا خلال الربع الأول من العام 2024م، لتصل إلى 432 منشأة جديدة.
وأشار تقرير صادر من الغرفة التجارية بمدينة عرعر إلى نمو أعداد منشآت القطاع الخاص بالمنطقة من نحو 11 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2023م، إلى نحو 11.8 ألف منشأة في الربع الأول من العام 2024م بمعدل نمو نحو 7.2%.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المنشآت بالقطاع الخاص خلال الربع الأول لعام 2023م، قد بلغت 11036 منشأة، وفي الربع الثاني لنفس العام 11080 منشأة، والربع الثالث (11222) منشأة، والربع الرابع (11435) منشأةً؛ فيما وصلت في الربع الأول لعام 2024م إلى 11830 منشأة.