أرقى الخدمات وشُكر.. ضيوف خادم الحرمين يستقرون بعرفات لأداء أعظم أركان الحج

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة البالغ عددهم 3322 حاجًّا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم، في مقر إقامتهم بمشعر عرفات الطاهر، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها الوزارة.