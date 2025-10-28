الرئيس السوري يستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر إقامته بالرياض

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.