خلال 10 أشهر.. إغلاق 1835 موقعاً ومصادرة 6715 طناً من المواد الغذائية بالرياض

نشرت أمانة الرياض ملخصاً لأبرز عمليات غرفة العمليات المشتركة لمعالجة أحياء وسط الرياض خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 16 أغسطس 2022.
وشهدت تلك الفترة ضبطيات، وإغلاقات، ومصادرات، بمشاركة 14 جهة حكومية تعمل وفق إطار تكاملي لتصحيح وضع أحياء وسط الرياض.
وشملت جهود الجهات خلال تلك لفترة إغلاق 1835 موقعاً وإشعار 2996 آخرين، وزيارة 7200 موقع.
وتم خلال تلك الزيارات، وفق حساب الأمانة بتويتر، ضبط 5072 عاملاً مخالفاً، ومصادرة 6715 طناً من المواد الغذائية، وإتلاف 26018 كجم مواد غذائية غير صالحة، وحجز 145 مركبة، ومصادرة 5879 شريحة اتصال مشتبهاً فيها.