خلال 10 أشهر.. إغلاق 1835 موقعاً ومصادرة 6715 طناً من المواد الغذائية بالرياض

وتم خلال تلك الزيارات، وفق حساب الأمانة بتويتر، ضبط 5072 عاملاً مخالفاً، ومصادرة 6715 طناً من المواد الغذائية، وإتلاف 26018 كجم مواد غذائية غير صالحة، وحجز 145 مركبة، ومصادرة 5879 شريحة اتصال مشتبهاً فيها.