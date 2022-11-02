أمير الشرقية يستقبل مواطنًا أنقذ طفلة من الغرق في شاطئ الجبيل

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، المواطن علي بن محمد المري، الذي أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل في الأسبوع الماضي.