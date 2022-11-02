أمير الشرقية يستقبل مواطنًا أنقذ طفلة من الغرق في شاطئ الجبيل

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، المواطن علي بن محمد المري، الذي أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل في الأسبوع الماضي.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالموقف البطولي الذي قام به "المري"، مؤكدًا أن هذا العمل ليس بجديد على أبناء الوطن الذين يسارعون لإغاثة الملهوف؛ انطلاقًا من قيم الدين الحنيف.
وشدد الأمير سعود على ضرورة متابعة الأسر لأطفالها في المنتزهات والمواقع التي تشكّل خطورة على سلامتهم.
من جهته، رفع المواطن علي المري الشكر لأمير المنطقة الشرقية على استقباله وتكريمه.