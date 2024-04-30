"الحقيل" يشهد توقيع مذكرة تعزيز مشاركة الشركات الصينية في قطاع المقاولات السعودي

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أهمية استقطاب الشركات الصينية إلى سوق المقاولات السعودي، والاستفادة من التجربة الصينية في توطين صناعة قطاع المقاولات وأساليب البناء الحديث، وسنعمل على تسهيل عمل الشركات الصينية، داعياً أعضاء رابطة المقاولين الدولية الصينية لحضور منتدى المشاريع المستقبلية الشهر المقبل، وذلك للاطلاع على أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة.