"الإنقاذ السعودي" يعود للرياض بعد تنفيذ مهام ميدانية في 47 موقعاً بـ 3 مدن تركية

وتفصيلاً، جاء ذلك بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حيث كان في استقباله مدير عام الدفاع المدني المكلَّف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز.