"الإبل" وملوك المملكة.. قصص سطرها التاريخ وانتقلت قصة عشقها من جيل إلى جيل

كان الملك عبد الله رحمه الله مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصحراء وما يتعلق بها، ومن أهم ما يمثلها الإبل، فاعتنى بها وأقام لها المهرجانات والاحتفالات، وأمر بتخصيص عدد من الأماكن المخصصة لها مثل: مضامير الهجن والملاك وعزب المضمرين، فعاد هواة الإبل بكل حماس من جديد فأغدق عليهم الأعطيات والجوائز، وعندما لاحظ العودة الكبيرة للإبل وسباقاتها بهذا الشكل المبهج أقام في عام 1405هـ / 1984م، عندما كان ولي العهد في المهرجان الوطني للثقافة والتراث الذي افتتحه الملك فهد رحمه الله، فأصبح مهرجانًا سنويًا على مستوى محلي وإقليمي.