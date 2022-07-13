حالة مطرية معتادة بجازان.. و"مشهور": تبدأ من 26 يوليو حتى أغسطس

توقَّع الراصد الجوي علي مشهور استقرارًا نسبيًّا في الطقس خلال الفترة من نهاية هذا الأسبوع حتى بداية الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، ويتوقَّع خلال ثلثه الأخير توسُّع الحالة المطرية حتى شهر أغسطس القادم.
وفي التفاصيل، قال "مشهور" في حديثه لـ"سبق" إن المراصد تُبيِّن ازدياد رقعة الأمطار على جنوب السعودية ابتداء من 26 يوليو حتى شهر أغسطس. مبينًا أن حالة الطقس ستشهد استقرارًا نسبيًّا من نهاية هذا الأسبوع إلى بدء دخول موسم أمطار الخريف الفعلي مع الثلث الأخير من يوليو.
يُذكر أن هذه الحالة المطرية معتادة سنويًّا خلال موسم خريف جازان.
وتشهد مناطق جنوب السعودية هذه الأيام أمطارًا متفاوتة تأثُّرًا بالحالة الماطرة التي شهدتها سلطنة عُمان والربع الخالي خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها الأمطار الغزيرة التي شهدتها مواقع شرق منطقة نجران في الربع الخالي.