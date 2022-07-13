حالة مطرية معتادة بجازان.. و"مشهور": تبدأ من 26 يوليو حتى أغسطس

وفي التفاصيل، قال "مشهور" في حديثه لـ"سبق" إن المراصد تُبيِّن ازدياد رقعة الأمطار على جنوب السعودية ابتداء من 26 يوليو حتى شهر أغسطس. مبينًا أن حالة الطقس ستشهد استقرارًا نسبيًّا من نهاية هذا الأسبوع إلى بدء دخول موسم أمطار الخريف الفعلي مع الثلث الأخير من يوليو.