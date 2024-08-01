تحت رعاية خادم الحرمين.. هيئة فنون العمارة تُنظم الحفل الختامي لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في صفَر القادم

وأكدت أن ذلك يُسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة، التي تُشكّل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن ميثاق الملك سلمان العمراني يُمثّل امتداداً لتاريخ المملكة، وثقافتها، وإرثها الحضاري، ويُسهم في إنشاء بيئة عمرانية متميزة تحتفي بالهوية المحلية، وتُطلق مكامن الإبداع العمراني بمختلف المدن، وذلك في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة.