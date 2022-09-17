"مرور مكة" يتجاوب مع رصد "سبق" لخطرٍ يهدد السلامة العامة بالطرق

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد رصدها لأحد الأخطار المهددة للسلامة العامة على الطرق.
ووجّه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة، فِرَق السلامة المرورية للموقع لمعالجته فورًا.
ورصدت "سبق" أثناء إحدى جولاتها الميدانية، بروزًا في الحواجز الخرسانية المحددة لمسارات المركبات تحت كوبري المعيصم باتجاه الحراج.
وتسبب البروز في خروج الخرسانات إلى المسار الآخر؛ مما يضطر بعض أصحاب المركبات إلى عكس المسار معرّضين حياتهم وحياة مرتادي الطريق للخطر -رغم ضيق المسار- للوصول من تحت الجسر إلى طريق المدينة.
وثّقت "سبق" الحالة التي تجاوب معها مدير الإدارة بمرور مكة فورًا، وتم الوقوف عليها وإصلاح الموقع حفاظًا على السلامة العامة.