مجددًا.. "قرود البابون" تهاجم قائد شاحنة بعقبة شعار عسير وتنقله للمستشفى

وكانت "سبق" نشرت سلسلة من التقارير بينها تقرير في الـ19 من شهر إبريل 2023 م بعنوان "قرود البابون" تهاجم طفلة أثناء لعبها بـ"مطل قنا الغربي".. وشهامة مواطن تنقذها" وآخر في 12 مايو 2023 م بعنوان " شاهد.. قرود "البابون" تهاجم متنزهين بـ"سودة عسير".. نجوا بأعجوبة"، فضلاً عن تقرير موسع نشر في 19 من مايو 2022 بعنوان "القرود" تغزو عقبة شعار ".. امتهان للنعم وتشويه للمشهد البصري واعتداءات على المارة"، وجاء فيه "تشهد عقبة شعار بعسير انتشارًا كبيرًا لقرود البابون بسبب ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات لا مسؤولة، تتمثل في تزويدها بالأطعمة التي لم تسلم من الامتهان لها بسبب سير المركبات فوقها".