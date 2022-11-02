عروس البحر الأحمر.. تجارب ترفيهية مختلفة ووجهة سياحية مميزة تنتظر زوارها

تعمل المملكة على توفير جميع الوجهات السياحية بصورها وأشكالها المختلفة في مختلف المناطق؛ لاستقبال الزوار الراغبين في اكتشاف أغوارها، خاصة في ظل موافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تُعنى بإصدار تأشيرة دخول المملكة لحاملي بطاقة "هيا" الخاصة بفعالية كأس العالم في قطر 2022م.
وتعد مدينة جدة الساحلية، أحد أبرز الوجهات التي تنتظر زوارها من حاملي بطاقة "هيا"، ومن أكثر مدن المملكة التي تستقبل مصطافيها طوال العام؛ لكونها مقصد الملايين من الزائرين من أنحاء العالم لأجل الاكتشاف أو السياحة وأعمال التجارة، واحتضانها للعديد من أشكال الفنون والتراث والثقافات المتنوعة النابضة والمفعمة بالحياة، والتي يقف على طليعتها "جدة التاريخية" الفريدة بالتصاميم والأرصفة التليدة والممرات ذات التركيبات الحجرية؛ حيث تحمل بين جنباتها الكثير من أحاديث الشجون التي يتغنى بها رجالات الفكر والثقافة والفن والأدب، واختيارها ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، بعد أن تحولت بيوتها الأثرية، إلى مقاهٍ مختصة ومعارض فنية ذات رونق جمالي بديع.
ولعل موقع مدينة جدة على شواطئ البحر الأحمر منح السائح كافة تفاصيل مشاهدة أمواجها الزرقاء، بمدها وجزرها؛ الأمر الذي يستدعي السائح والمصطاف لخوض التجربة والغوص في مغامرة لاكتشاف كنوز البحر في الشعب المرجانية، في صورة مذهلة فريدة من نوعها؛ لمعرفة خبايا ما يقبع تحت الأمواج الخلابة، وداخل أعماق سواحل البحر الأحمر، واكتشاف واصطياد مختلف المخلوقات وتجربة الأكلات البحرية بتنوع ألوانها، في تجربة استثنائية وفريدة تستحق العناء لأجلها.
وتتميز عروس البحر الأحمر بتنوع أصناف الأطعمة والمأكولات الشعبية التي غدت ترتبط بثقافة المنطقة وجزءًا رئيسيًّا من موائد العائلات بها، خاصة ما يتعلق بالمأكولات البحرية، وكذلك تقديم كل ما يميز مدينة جدة، وكذلك من ناحية الفلكلورات الشعبية المتفردة.
يُذكر أن وزارة الخارجية ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة؛ وفقًا للضوابط التي تتمثل في السماح لحاملي بطاقة "هيا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام، بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقًا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها، كما يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة (60) يومًا، ويحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، وكذلك لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر، مع ضرورة الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة، ويمكن لحاملي البطاقة من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة بتأشيرة مجانية، ابتداءً من 11 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر؛ حيث تنتهي في 11 يناير من عام 2023.