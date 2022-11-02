عروس البحر الأحمر.. تجارب ترفيهية مختلفة ووجهة سياحية مميزة تنتظر زوارها

يُذكر أن وزارة الخارجية ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة؛ وفقًا للضوابط التي تتمثل في السماح لحاملي بطاقة "هيا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام، بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقًا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها، كما يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة (60) يومًا، ويحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، وكذلك لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر، مع ضرورة الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة، ويمكن لحاملي البطاقة من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة بتأشيرة مجانية، ابتداءً من 11 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر؛ حيث تنتهي في 11 يناير من عام 2023.