مُسنّة الـ 105 أعوام تستثمر إرادتها لمحو أميتها في الحملة الصيفية بجازان

تشهد الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفّذها وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ انتظام عديدٍ من كبار وكبيرات السنّ، في 28 مركزاً تعليمياً يدرس بها 233 دارساً و599 دارسة، ومن بين هؤلاء المستفيدين انتظمت الدارسة شقراء طوهري؛ التي جاوز عمرها الـ 105 أعوام؛ في مقعدها بمركز "الظبرة" التعليمي بمحافظة أحد المسارحة، عبر إرادتها القوية لمحو أميتها، والحصول على فرصة القراءة والكتابة، معبّرة عن سعادتها وهي تقف حيناً أمام السبورة لتكتب حروف الهجاء، أو تجلس على مقعدها الدراسي لتكتب وتقرأ الأرقام، وتقرأ سورة الفاتحة، وقصار السور من المصحف الشريف وسط أجواءٍ داعمة من المعلمات.