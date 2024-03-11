"السديس": الاحتفاء بيوم العلَم يعتلي كل المنصات ويظل شامخاً مرفرفاً مدى الدهر

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم العلم للمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة أوضح الشيخ السديس أن قيادة المملكة تسعى دائمًا لتعزيز كل القيم المهمة في نفس المواطن والمقيم، وبين أنه لطالما احتفينا باليوم الوطني، ويوم التأسيس، واليوم نحتفي بيوم العلم، مجددين الولاء والسمع والطاعة لقيادتنا المسددة.
وأكد السديس أهمية وعمق هذه الذكرى في نفس المواطن السعودي، فهي ترسيخ لقيمة راية التوحيد، وتعزيز لقيمتها الوطنية، الراية التي صاحبت كل الإنجازات، واعتلت كل المنصات، وظلت وستظل شامخة مرفرفة مدى الدهر. سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا، ويديم علو رأيتها وشموخها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يسدد رأيهم، ويديم صوابهم؛ لما فيه الخير للبلاد والعباد.