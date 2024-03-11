"السديس": الاحتفاء بيوم العلَم يعتلي كل المنصات ويظل شامخاً مرفرفاً مدى الدهر

وأكد السديس أهمية وعمق هذه الذكرى في نفس المواطن السعودي، فهي ترسيخ لقيمة راية التوحيد، وتعزيز لقيمتها الوطنية، الراية التي صاحبت كل الإنجازات، واعتلت كل المنصات، وظلت وستظل شامخة مرفرفة مدى الدهر. سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا، ويديم علو رأيتها وشموخها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يسدد رأيهم، ويديم صوابهم؛ لما فيه الخير للبلاد والعباد.