غرفة مكة المكرمة تعرّف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين

استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس, لقاءً تعريفيًا حول الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد, بحضور عدد من المقاولين وأصحاب المنشآت، وذلك في إطار دورها في توعية القطاع وتزويده بالمستجدات التنظيمية ذات العلاقة.