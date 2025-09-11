غرفة مكة المكرمة تعرّف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين

استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس, لقاءً تعريفيًا حول الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد, بحضور عدد من المقاولين وأصحاب المنشآت، وذلك في إطار دورها في توعية القطاع وتزويده بالمستجدات التنظيمية ذات العلاقة.
وتناول اللقاء عدة محاور رئيسية شملت: التعريف بالآلية المحدثة للتصنيف، وتوضيح طريقة التقديم عبر منصة بلدي، إلى جانب شرح المعايير واستعراض خدمات بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن.
ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال في مكة المكرمة بالأنظمة والتشريعات المحدثة بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتسهيل الإجراءات النظامية أمام المقاولين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرسمية.