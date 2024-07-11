صندوق البيئة يُعلن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري "®GIPS"

ووضعت النسخة الأولى من المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار "®GIPS"، وهي معايير طوعية، في عام 1999، مبنية على المبادئ الأساسية للإفصاح التام والشفافية في تقديم أداء الاستثمار؛ حيث يشرف معهد المحللين الماليين المعتمدين على هذه المعايير الملتَزم بها من قبل أكثر من 1700 شركة لإدارة الأصول وملاكها في 48 سوقًا حول العالم.