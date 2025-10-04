شتاء الدرعية يروي الحكاية ويجمع العائلة

مع اعتدالِ طقسِ الرياض، تتلألأ الدرعيةُ بوصفها مسرحًا مفتوحًا على الزمن، حيث يتعانق عبقُ الماضي مع دفءِ التجربةِ العائلية، لتصنعَ وجهةً تجمع بين التاريخ العريق ومتعة الاستكشاف والراحة. وعلى مقربةٍ من قلب العاصمة، يستعيد الزائر ملامحَ الدولةِ السعوديةِ الأولى وموطنَ آل سعود، بينما تمتد التفاصيلُ من الطين إلى الضوء، ومن الحكاية إلى الحياة اليومية.