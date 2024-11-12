المبيعات العالمية التراكمية لعلامتي جايكو و أومودا تفوق 360 ألف وحدة

انجاز النماذج الرئيسية: في أكتوبر، تعاون طراز J7 PHEV مع وسائل إعلام من سبع دول، حيث بدأ نشاط اختبار طويل المدى يمتد لـ 1,300 كم عبر نصف الصين، مكتملًا تحدي المؤشرات متعددة الأبعاد. أطلقت OMODA مشروع “التشارك في تصميم C7” للمجموعة الأولى من مستخدمي C7، حيث استضافت ملتقى للتواصل مع المدير التنفيذي وفريق التصميم وخبراء الصناعة، مما أتاح لهم التواصل العميق وتعزيز الروابط الوثيقة مع المستخدمين. وخلال قمة OMODA&JAECOO الدولية للمستخدمين، ظهر طراز J5 الجديد من JAECOO لأول مرة عالميًا كسيارة خفيفة للطرق الوعرة، ليُظهر للمستخدمين حول العالم أفضل تجربة في الهواء الطلق ضمن فئته.