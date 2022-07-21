محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتضن أكبر أنواع النعام بالعالم

وأوضحت، في تقرير لها، مواصفات وخصائص النعام بالمحمية والاسم العلمي له "struthio camelus"، مشيرةً إلى أن ارتفاع النعامة يبلغ 2.74 م ، وتصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً بالساعة، ويُعد الطائر الوحيد الذي يمتلك أصبعين فقط في كل قدم.