محليات
فيديو.. مؤذن مسجد بالرياض ينادي صلوا في رحالكم بسبب غزارة الأمطار
شهدت المنطقة سيولاً متدفقة وتحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر فيه صوت أحد مؤذني مساجد العاصمة الرياض وهو ينادي صلوا في رحالكم بسبب غزارة الأمطار تطبيقًا للسنة في حال اشتداد المطر وخشية الضرر، حيث تم تداول المقطع بنطاق واسع نظير ندرة حصولها في فصل الصيف.
وتفصيلاً، شهدت منطقة الرياض اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة في أشد أيام الصيف حرًا، حيث تشهد الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارًا غزيرة وسيولاً متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة تساقط الأمطار على ثادق والحريق وفي نجد على طريق المجمعة شقراء بالرياض.