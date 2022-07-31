فيديو.. مؤذن مسجد بالرياض ينادي صلوا في رحالكم بسبب غزارة الأمطار

وتفصيلاً، شهدت منطقة الرياض اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة في أشد أيام الصيف حرًا، حيث تشهد الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارًا غزيرة وسيولاً متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة.