ردًّا على "الخضيري".. "أمراض وجراحة اللثة" توضح علاقة غسول الفم بالسكري

وأضافت في بيان لها حول الآراء الطبية التي دارت حول غسول الفم، ومن بينها حديث أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أنه "استجابة للعديد من الاستفسارات والأسئلة التي وردت للجمعية بخصوص استخدام غسول الفم، وعلاقة استخدامه المتكرر (مثال: مرتين يومياً) مع زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري، ومن منطلق الدور الاجتماعي والتوعوي للجمعيـة السـعودية لأمراض وجراحـة اللثـة فـي تثقيف وتوعية المجتمع، ولأهمية تصحيح ما ورد من مفاهيم خاطئة ومعلومات غير دقيقة، فقد قامت الجمعية من خلال طاقم من الاستشاريين المختصين بمراجعة ما ورد من مواد إعلامية والأبحاث والدراسات المنشورة بخصوص هذا الموضوع للتوصل لهذا الرأي وبيان مدى موثوقيته.