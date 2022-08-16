دار الأيتام التايلندية تشيد بدور "الشؤون الإسلامية" لإبراز الوجه الحضاري للمملكة وجهودها الإنسانية

استقبل معرض جسور، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم منسوبي دار الأيتام ونزلاءها الذي تُشرف عليها مؤسسة المركز الإسلامي في بانكوك، حيث قاموا بجولة على أجنحة المعرض وأركانه واستمعوا خلالها إلى شرح وافٍ عن آليّة طباعة القرآن الكريم والمراحل التي يمر بها، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتقنيات الحديثة المعاصرة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.