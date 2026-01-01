"هيئة الطرق" تكشف عن إحصائيات حوادث الحيوانات السائبة لعام 2025م

يُذكر أن شبكة الطرق في المملكة تضم 51 معبرًا للجِمال و3056 كم من الطرق المسيّجة، وتعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج القطاع بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP) العالمي.