في طريق الكر بالطائف.. مكة تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ 61.4 ملم

وفي العاصمة الرياض، سجّلت محافظة الزلفي بالرياض (45.0) ملم، وعلقة الزلفي (43.0) ملم وروضة السبلة(28.5) ملم، والبطين الجنوبي (22.0) ملم، وفي منطقة القصيم سجلت البكيرية (51.5) ملم، وبريدة (49.0) ملم، وعنيزة (42.4) ملم، ورياض الخبراء (41.5) ملم، والشماسية (40.0) ملم، والبدائع (33.0) ملم، وأم حزم الشماسية (35.7) ملم، ومحطة القطار (26.2)ملم، والبطين ببريدة(23.0) ملم، وضرية (22.0)ملم، والفوارة (21.0) ملم، والنبهانية (20.0)ملم، ودخنة الرس(19.6)ملم، والمذنب (18.4)ملم، وعيون الجواء(18.0) ملم، والأسياح(16.7)ملم، والشقة العليا في بريدة (14.4) ملم.