"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 12 مليون لتر بمشروعات الإمداد المائي بحجة وصعدة والحديدة

وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 إبريل 2024م، ضخ 644.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 630.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 48 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 8 حمامات، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.