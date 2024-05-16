"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 12 مليون لتر بمشروعات الإمداد المائي بحجة وصعدة والحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 إبريل 2024م، ضخ 644.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 630.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 48 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 8 حمامات، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 إبريل 2024 م في محافظة حجة، ضخ 10.947.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 874.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 47 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
فيما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من البيوت المتنقلة (الكرفانات) للاجئين السوريين بمخيم الزعتري في الأردن والبالغة 500 بيت، وذلك ضمن مشروع المركز لتأمين البيوت المتنقلة في المخيم.
وأشاد محافظ محافظة المفرق سلمان النجادا بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم المحتاجين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن، منوهًا بالدور الكبير الذي يقوم به المركز تجاه التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن.
يُذكر أن مشروع تأمين البيوت المتنقلة يهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري من خلال تأمين 500 بيت متنقل (كرفان) لصالح 500 أسرة سورية، لاحتواء الزيادة العددية والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجين حديثًا من سكان المخيم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.